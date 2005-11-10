L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Questo mese è importante, iniziamo a pensare alla partita di oggi".

Torni nel tuo ruolo: cambia qualcosa?

"I principi sono gli stessi, abbiamo preparato la partita al massimo e cercheremo di dare il meglio".