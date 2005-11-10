Milan, Bartesaghi: "Ruolo? I principi restano gli stessi, in campo per fare il massimo"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 17:37Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 17:37Serie A
L'esterno dei rossoneri, a pochi minuti dalla sfida contro il Frosinone: "Mese importante, ma iniziamo a pensare alla gara di oggi".
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L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Questo mese è importante, iniziamo a pensare alla partita di oggi".
Torni nel tuo ruolo: cambia qualcosa?
"I principi sono gli stessi, abbiamo preparato la partita al massimo e cercheremo di dare il meglio".
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