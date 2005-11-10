Si allunga l’elenco degli indisponibili in casa Milan alla vigilia della trasferta di Europa League sul campo dell’Olympiakos, in programma domani alle 18.45.

Ruben Amorim dovrà fare a meno anche di Davide Bartesaghi: il laterale mancino non è stato convocato a causa di una peritendinite alla gamba destra. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della prossima partita di campionato, lunedì sera a Cagliari.

Il tecnico portoghese dovrà rinunciare anche a Francesco Camarda, che ha accusato un problema alla caviglia e non ha preso parte alla rifinitura di questa mattina a Milanello, e a Luka Modric, alle prese con un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra rimediato nella gara con il Frosinone. Tra gli indisponibili figura anche Strahinja Pavlovic, mentre Amorim recupera Fikayo Tomori.