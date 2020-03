Bastano Neymar e Bernat, stecca Haaland: il PSG vince 2-0 e vola ai quarti

vedi letture

Il PSG si impone per 2-0 contro il Borussia Dortmund. Espulso Emre Can, giallo per Di Maria che salterà i quarti

LE FORMAZIONI - Nel Paris Saint Germain non c'è Mbappé, dopo le controversie sul tampone a causa della febbre di ieri. Così Tuchel si affida a Cavani e Neymar, più Di Maria e Sanabria. Dall'altra parte il Dortmund inserisce ovviamente Haaland come unica punta, con il tridente Hakimi, Hazard e Sancho dietro alle sue spalle.

NEYMAR DÀ LA SCOSSA - Non è un ottimo inizio quello del Paris Saint Germain, che fatica a trovare il bandolo della matassa e in un paio di circostanze rischia di capitolare, più in potenza che non per effetto di occasioni certe. Vero è che Kimbempe deve contenere Haaland, ma è Cavani, intorno alla metà del tempo, che si presenta davanti a Burki che, con il tacco, devia una conclusione destinata all'angolino. Intorno alla mezz'ora è Neymar, con un tuffo di testa, a dare il vantaggio: gli sviluppi del calcio d'angolo non sono letti ottimamente da Hakimi, che guarda la palla e non il movimento del brasiliano.

DA SANCHO A BERNAT - Jadon Sancho è l'unico a dare fiammate alla partita per il Borussia Dortmund, per il resto il Paris Saint Germain ha buon gioco nel palleggio. Così, al di là di un paio di parate di Keylor Navas, arriva il due a zero al minuto quarantacinque: Neymar apre per Di Maria, che centra a sua volta per Bernat: punta dello spagnolo e 2-0 a fine primo tempo.

POCO BVB - Ora servirebbe che i gialli di Germania alzassero il ritmo per trovare qualcosa in più, per far sì che le avanzate avessero una funzione per assediare la retroguardia del PSG. Non è così, perché Haaland è in serata opaca, Hakimi idem con patate, l'unico che prova qualcosa è Sancho, ma con intermittenza. Dunque Marquinhos e compagni rischiano quasi mai, nonostante gli ingressi di Brandt e Reyna, per dare qualcosa in più. Nel finale viene espulso Emre Can, l'unico davvero sufficiente (fino a quel momento). In compenso viene ammonito anche Angel Di Maria, da diffidato, è in panchina.

PSG-Borussia Dortmund

Marcatori: Sancho 29', Bernat 45'.

PSG (4-2-4)

Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Gueye, Paredes; Di Maria (dal 79' Kurzawa), Cavani, Sarabia (dal 63' Mbappé), Neymar.

Borussia Dortmund (4-2-3-1)

Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou, Guerreiro; Can, Witsel (dal 71' Reyna); Hakimi (dall'87' Gotze), Hazard (dal 69' Brandt), Sancho; Haaland