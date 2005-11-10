Bastoni bacchetta l'Inter: "7 ko in 8 partite non sono casuali, stanno diventano normalità"

Alessandro Bastoni è uno dei leader e dei simboli dell'Inter ed è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video per presentare la sfida di Champions contro lo Shakhtar Donetsk: "L'Europa non è un problema, ma dobbiamo migliorare perché sette sconfitte in otto partite non è più una casualità. Sta diventando la normalità e vogliamo invertire il trend. Abbiamo analizzato gli errori e speriamo di migliorare".

Che cosa non va

Bastoni prova a spiegare le difficoltà dei nerazzurri: "Sicuramente sbagliamo tante cose a livello mentale, molti gol presi arrivano da nostri errori. Se l'avversario è bravo a farci gol vanno fatti i complimenti, ma non dobbiamo essere noi a metterci in difficoltà. Questo credo derivi da un po' troppa leggerezza e poca percezione del pericolo.

In Europa non ci sono partite facili, ogni avversario può metterti in difficoltà se affrontato non con la giusta mentalità. Non ci sono squadre giuste o sbagliate, in Champions son tutte complicate se non hai la testa giusta. Serve che l'Inter sia sempre la stessa a prescindere da chi si affronta".