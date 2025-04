Bastoni: "Gasperini mi fece esordire, poi mi buttò là. Non ho capito cosa è successo"

Alessandro Bastoni è legatissimo ad Antonio Conte, che lo ha migliorato molto e lo ha reso un calciatore migliore, ma non è lui il suo "scopritore", come ha raccontato il classe '99 al podcast Supernova di Alessandro Cattelan: "Chi mi ha fatto esordire è Gasperini, abbiamo vinto 1-0 contro la Sampdoria di Muriel e Skriniar. Poi non ho giocato più, mi ha buttato là (ride, ndr). Avevo 17 anni e non potevo permettermi di dire nulla, ma non ho capito cos'è successo. Quando stai nella squadra dove hai fatto il settore giovanile ti vedono sempre come un ragazzino, andare via dall'Atalanta e scegliere il Parma è stata la mia salvezza".

È considerato tra i migliori del mondo nel suo ruolo. Com'è cambiata la difesa?

"Grazie agli allenatori che ho avuto credo di essere stato uno dei primi ad attaccare così tanto. Avere compagni come Mkhitaryan che coprono i miei inserimenti aiuta. Toloi faceva già qualcosa di simile all'Atalanta, ma con tutti questi interscambi di ruoli e questa mobilità penso di essere il primo a interpretare così il ruolo. Le mie caratteristiche aiutano: mi piace avere la palla, dietro non ce l'hai troppo. Viene tutto naturale perché ho un allenatore e dei compagni che comprendono ciò che faccio, in Nazionale non è così semplice. Il nome 'braccetto'? Credo che l'abbia inventato Eziolino Capuano, lo seguo sempre (ride, ndr)".

