Bastoni in gol in Francia-Italia 1-1: "Ma chiedo grande equilibrio e calma nei giudizi"

"C'era da soffrire e lo sapevamo, era chiaro che non saremmo venuti qui a dominare". Parla così Alessandro Bastoni, a Sky Sport, dopo l'1-1 di Nations League tra Francia e Italia: "Siamo stati fantastici, abbiamo messo in campo la nostra qualità e carattere, che è quello che devo contraddistinguere l'Italia".

Prosegue Bastoni: "Sono tanto orgoglioso dei ragazzi, non era scontato. Siamo felici ma chiedo grande equilibrio e calma nei giudizi. Il nostro obiettivo è trovare un'Italia riconoscibile".

Parliamo del tuo gol: era uno schema studiato andare a prendere la Francia così alta? "In realtà non era nei nostri schemi. Dopo l'1-0 la Francia ha continuato a mantenere il possesso palla per altri cinque minuti e dovevamo cambiare qualcosa col passare del tempo per essere più aggressivi. Ma l'importante è stata la reazione della squadra".