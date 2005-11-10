Bastoni: "L'Inter vuole entrare nelle prime 8. Non vincere comprometterebbe il cammino"

Dopo un finale di stagione particolare, Alessandro Bastoni è tornato a essere protagonista indiscusso con l'Inter e alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ha descritto così la sfida che attende i nerazzurri ai microfoni dei canali ufficiali del club: "La partita di domani non è importante, è fondamentale".

C'è voglia di reagire per mandare un messaggio anche alle altre squadre.

"Fare 0 punti o 1 dopo 3 giornate comprometterebbe sicuramente il nostro cammino e l'obiettivo, che è quello di entrare nelle prime otto. Domani serve assolutamente una vittoria. Sappiamo che la nostra rosa è profonda, abbiamo giocatori forti che possono giocare in qualsiasi momento. La speranza è di non andare sotto, una costante in questa stagione. Dovremo limitare gli errori perché in Champions è diverso".