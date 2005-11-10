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Belghali sforna assist: l'affare del Torino e le cifre nell'accordo con il Verona

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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 11:45Serie A
21.10.2026 11:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una telenovela quella vissuta dal Verona in estate con Rafik Belghali, esterno algerino scoperto da Sogliano e che nella passata stagione si era messo in mostra in maglia gialloblu, alla prima stagione in Serie A. Appuntato da tante squadre, è stato ad un passo dal trasferimento al Sassuolo, ma alla fine è approdato al Torino nelle ultime ore di mercato.

Date le prime 5 partite nella sua nuova avventura, i granata sembrano averci visto giusto e lungo: già 3 assist all'attivo per lui, che contro il Parma è stato decsivo con un doppio invito ai compagni. In particolare il primo assist è il marchio di fabbrica: discesa sulla fascia destra e cross recapitato direttamente sul piede di Simeone dopo 4 minuti.

Le cifre di Belghali dal Verona al Torino

Il Torino si gode il suo ottimo impatto, anche perché essendo un classe 2002 è un profilo futuribile e che può diventare una futura plusvalenza. Dal Verona Belghali è arrivato in prestito oneroso a un milione di euro, più altri 5 di obbligo di riscatto e uno ulteriore di bonus. Il Verona poi ha mantenuto su di lui anche il 10% sulla futura rivendita. Il club scaligero ha cercato di ottenere il massimo, ma è inevitabile che sulla valutazione abbiano pesato la retrocessione in Serie B e anche la volontà chiara del giocatore di restare in massima serie.

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