Torino, rientra l'allarme Belghali: il ginocchio è ok e contro il Napoli ci sarà

Arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria del Torino in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Gli accertamenti effettuati su Rafik Belghali, rientrato anticipatamente dal ritiro della nazionale algerina, hanno escluso complicazioni al ginocchio destro. L'esterno aveva accusato dolore dopo un colpo ricevuto durante gli impegni internazionali, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Gli esami hanno invece evidenziato soltanto un trauma contusivo, che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per la trasferta di Napoli.

Torino, Belghali verso il rientro in gruppo: il programma di recupero

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Belghali è tornato a Torino venerdì pomeriggio e ieri si è sottoposto alle terapie previste dallo staff medico granata. Dopo la giornata di riposo concessa oggi alla squadra, domani svolgerà un'altra seduta personalizzata. Da martedì potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni, completando così il percorso di recupero. La sua presenza contro il Napoli non appare in discussione.

Torino, segnali positivi anche da Mandragora e Fortini

Le buone notizie per il Torino non riguardano soltanto Belghali. Anche Rolando Mandragora sta procedendo rapidamente verso il rientro, mentre migliorano sensibilmente le condizioni di Niccolò Fortini. Quest'ultimo ha superato i fastidi legati alla pubalgia e ha ripreso ad allenarsi senza particolari problemi. Entrambi puntano a essere disponibili per la trasferta contro il Napoli, con lo staff tecnico che potrà valutare le loro condizioni nel corso delle prossime sedute.