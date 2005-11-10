Bergomi: "Ho visto gli highlights di Inter-Brugge: così Chivu si espone tanto, lnter senza equilibrio"
Simone Lorini
Beppe Bergomi, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, parla così del momento dell'Inter dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Brugge, che mette a nudo le fragilità nerazzurre: "Nel calcio europeo tutte le squadre hanno minimo due, tre o quattro giocatori veloci, da uno contro uno. E noi no. Quindi dobbiamo sempre trovare altre vie, altri modi, per provare ad andare il più avanti possibile".
Ad esempio?
"Attraverso il gioco. E l’Inter in questi anni è sempre stata molto brava a sopperire a determinate mancanze proprio attraverso il gioco e l’equilibrio. Ora Chivu vuole alzare la linea di pressione per avere una squadra sempre più alta, così però ti esponi tanto e perdi quell’equilibrio di cui parlavo prima. La partita contro il Bruges ancora non l’ho rivista tutta, martedì ero a Vila-real, ma questo è il mio pensiero dopo aver visto highlights e gol ed è una considerazione generale che ho da tempo sul livello europeo".