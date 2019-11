Bologna, De Leo: "Resta solo Palacio? Non possiamo fare troppi calcoli"

Emilio De Leo è intervenuto in conferenza stampa, al fianco di Miroslav Tanjga, in vista della sfida tra Bologna e Parma: "Il mister ci ha ribadito i concetti e le priorità che dobbiamo mettere in campo. Voglio però sottolineare che noi seguiamo una linea che è ben indirizzata dall'inizio di stagione. La cosa più importante è che il suo percorso di recupero proceda bene e sicuramente ci sarà di grande aiuto la sua presenza".

E' rimasto un solo centravanti, Palacio. Va gestito? E Skov Olsen può giocare da nove?

"Destro ha ripreso a lavorare e Santander contiamo di averlo presto. Detto ciò, non possiamo fare troppi calcoli in questo momento: dobbiamo chiedere disponibilità ai nostri giocatori anche di adattarsi alla situazione. Le caratteristiche per essere incisivi in attacco ce le abbiamo, non ci fasciamo la testa. Skov Olsen la punta classica non può farla ma nel nostro sistema può trovare modo di esprimersi comunque al meglio".

Novità particolari dal Parma viste le loro assenze?

"Loro sono in un buon momento, hanno una buona identità e una struttura tattica ben precisa. È vero che hanno assenze in attacco ma dietro no e non credo che D'Aversa possa cambiare qualcosa. Noi comunque dobbiamo responsabilizzarci di più e anche se non possiamo fare grandi variazioni a gara in corso viste le assenze siamo convinti che chi c'è ha tutto per fare una grande prestazione. Mihajlovic ci ha detto che si è posto obiettivi giorno dopo giorno per superare la malattia e noi dobbiamo fare la stessa cosa, pensare partita dopo partita".