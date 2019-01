Bologna, Destro e Falcinelli in uscita: il problema è l'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Destro e Diego Falcinelli in uscita dal Bologna. I due attaccanti non sono riusciti a trovare spazio in questa stagione, con l'arrivo di Nicola Sansone le loro possibilità di scendere in campo diminuiranno ancora e per questo motivo cercheranno fortuna altrove, anche se il nodo per entrambi è rappresentato dall'ingaggio, visto che hanno uno stipendio alto. A riportarlo è il Corriere di Bologna.