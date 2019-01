Bologna, Miha: "Dura a San Siro, ma l'Inter non vive un gran momento"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, ha parlato così della prossima sfida con l'Inter: "Per me da qui alla fine sono tutte partite importanti. Dobbiamo preparare ogni gara allo stesso modo, senza pensare a chi affrontiamo. Vogliamo pressare subito, con la difesa alta e attaccare. So che ci serve tempo, ma noi non ne abbiamo tanto e i ragazzi dovranno quindi mettere in pratica le mie indicazioni in fretta. Quello che mi interessa è la prestazione. Con l'Inter sarà una partita difficile, ma anche i nerazzurri non mi sembrano così sereni in questo momento. L'Inter non vive un momento esaltante e dovremo sfruttare la situazione, quello di San Siro è un pubblico esigente".