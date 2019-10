Bologna, Krejci: "Contento per il gol, Mihajlovic orgoglioso della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro la Lazio, il giocatore del Bologna Ladislav Krejci ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Partita emozionante, oggi è arrivato il mister e volevamo vincere per lui ma sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra. Prima della gara con il mister abbiamo parlato non solo di calcio, ma anche di vita, dopo la gara ha detto che è orgoglioso per la gara giocata contro una squadra forte. Vogliamo sempre vincere ma non è male questo pareggio".