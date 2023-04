Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli fa riposare tutti tranne Maignan. C'è Barrow

Il Milan, con la testa già al ritorno dei quarti di Champions League, fa visita al Bologna nella sfida della trentesima giornata di Serie A. L'obiettivo è quello di non perdere ulteriori punti nella corsa al quarto posto, contro una delle squadre più in forma del campionato, in piena corsa per l'Europa. Ecco le formazioni ufficiali: robusto turnover per i rossoneri, tra i titolarissimi c'è solo Maignan. Motta si affida agli uomini migliori: davanti c'è Barrow, supportato da Aebischer, Ferguson e Sansone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Pobega, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.