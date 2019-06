Bologna, per l'attacco ci sono le piste Defrel e Inglese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna riparte da Sinisa Mihajlovic. La dirigenza ha promesso al tecnico un mercato importante per alzare l'asticella, per questo La Gazzetta dello Sport scrive che il club rossoblù ha messo gli occhi su Giannelli Imbula, 26enne franco-congolese di proprietà dello Stoke City. In avanti interessa Gregoire Defrel che non sarà riscattato dalla Samp e torna alla Roma. Osservato anche Roberto Inglese, ormai ex Parma la cui quotazione del Napoli è troppo alta.