Ufficiale Bologna, rinforzo per il settore giovanile. Depositato il contratto di Sobolewski

vedi letture

Il Bologna ha depositato il contratto di un calciatore classe 2008. Si tratta del centrocampista polacco Konrad Sobolewski, giovane calciatore che arriva a titolo definitivo dal MOSP Bialystok.

Si tratta di un ragazzo che già nel novembre 2022 era stato vicino all'approdo in Italia. In quell'occasione, Sobolewski approdò in Italia per svolgere un provino per conto dell'Inter.

📌Śpieszymy poinformować, że nasz wychowanek urodzony w 2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣roku odbywa właśnie swoje testy sportowe w... Pubblicato da Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego su Mercoledì 9 novembre 2022

In giornata la società emiliana ha ufficializzato anche un altro acquisto, in questo caso per la prima squadra. Si tratta del difensore classe 2003 Mihajlo Ilic. Questo il comunicato diffuso questa mattina: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal FK Partizan il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mihajlo Ilic a titolo definitivo. Quinto calciatore serbo della storia del Club, è un difensore centrale longilineo di piede destro classe 2003, fra i più interessanti talenti dell’area slava. Con personalità e senso della posizione, cerca spesso l’anticipo e l’uscita in avanti, è bravo nelle letture e possiede un interessante calcio lungo: ha sempre frequentato le Nazionali giovanili e nello scorso ottobre ha ricevuto la prima convocazione dalla Serbia maggiore, mentre nel frattempo si è distinto per un’importante prima parte di stagione al Partizan, in campo da centrale della linea a 4 in 18 giornate su 19, sempre per intero. A novembre ha realizzato anche la prima rete fra i professionisti, al Cukaricki in campionato, mentre ha collezionato 4 presenze nei turni preliminari di Conference League".