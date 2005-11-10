Ufficiale Sassuolo Femminile, in attacco arriva Wyrwas: "Qui posso crescere e migliorare"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Kinga Wyrwas.

Attaccante classe 2007, Wyrwas arriva in neroverde dopo l’esperienza con lo Śląsk Wrocław. Nel corso della sua carriera ha rappresentato la Polonia con le selezioni Under 17 e Under 19, prendendo parte al Mondiale Under 17 e contribuendo allo storico approdo della Nazionale alla fase a eliminazione diretta.

Benvenuta in neroverde, Kinga!".

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole in neroverde: "Ho scelto il Sassuolo perché credo sia il posto giusto per continuare a crescere e migliorare come calciatrice. Voglio farmi trovare pronta, aiutare la squadra a conquistare più vittorie possibili e dare il massimo ogni volta che scenderò in campo. Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura e non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi”.