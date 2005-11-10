Ufficiale Parma Women, accordo biennale con la statunitense Hannah Sharts

Parma Calcio 1913 comunica l’arrivo a titolo definitivo della calciatrice Hannah Sharts, contratto sino al 2028, che entra a far parte della rosa gialloblu dopo la conclusione della sua esperienza con il Lexington FC.

Hannah Sharts, il percorso professionale

Difensore centrale statunitense classe 1999, è cresciuta tra UCLA e University of Colorado prima di iniziare la carriera professionistica in Europa. Ha vestito le maglie di KuPS (con cui ha vinto campionato e Coppa di Finlandia), Stjarnan in Islanda e Racing Power in Portogallo, distinguendosi per fisicità e gioco aereo, prima di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti.

Le prime parole

“Sono molto grata ed entusiasta di entrare a far parte del Parma - racconta Hannah Sharts -. Le ragazze e tutto lo staff mi hanno accolto in modo straordinario e sono davvero felice di essere qui. È un grande onore vestire i colori di questo Club e vogliamo raggiungere grandi traguardi in questa stagione. Darò tutto per questa squadra e per questa comunità, indossando la maglia del Parma con grande orgoglio e gioia.”