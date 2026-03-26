Bosnia batte Galles ai rigori, anche l'Italia li ha guardati. Dimarco ripreso mentre esulta
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Sarà Bosnia-Erzegovina contro Italia la finale del playoff per provare ad accedere ai prossimi Mondiali, con la città di Zenica che sarà sede dell'ultimo atto.
Ad assistere alla serie dei rigori del Cardiff City Stadium anche i giocatori della Nazionale italiana, in un box della New Balance Arena. E dalle immagini mostrate dalla Rai, si poteva notare l'esultanza di qualche protagonista azzurro per la vittoria della Bosnia, in particolare di Federico Dimarco.
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