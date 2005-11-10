Inter, Dimarco: "Lotteremo su ogni obiettivo: per ripeterci in Italia e far bene in Champions"

Il laterale nerazzurro alla vigilia dell'amichevole contro il Milan: "Il derby è sempre bello, sappiamo cosa rappresenta. Il nostro senso di appartenenza ci ha fatto vincere in questi anni"

Assieme a Cristian Chivu, alla vigilia del derby tra Milan e Inter che andrà in scena a Perth, è intervenuto anche il difensore nerazzurro Federico Dimarco. Queste le sue parole nella conferenza stampa di vigilia: "Giocare il derby è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta. La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione".

Quanto è speciale giocare un derby?

"Il derby ha sempre un sapore diverso, il senso di appartenenza è una delle cose che ha retto le basi del nostro gruppo, ci ha aiutato a vincere tanti trofei in questi anni".

C'è nello spogliatoio l'idea che si possa crescere in Europa?

"Non ci siamo mai nascosti in Italia, partiamo ogni anno consapevoli della nostra forza, ma siamo l'Inter e sappiamo che possiamo lottare per ogni obiettivo. Sappiamo che l'anno scorso siamo usciti troppo presto dalla Champions, contro un avversario che tecnicamente era inferiore, ma che si è dimostrato più forte di noi in campo. L'obiettivo è chiaro: ripetersi in Italia e fare bene in Champions League".

Per Dimarco, anche un ricordo per Franco Baresi: "Volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, una leggenda, una persona che ha fatto la storia del calcio, apprezzato dai tifosi del Milan e dai tifosi di tutte le altre squadre".