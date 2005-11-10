Bournemouth-Milan, formazioni ufficiali: Cisse finto 9. C'è Di Gregorio tra gli inglesi
Gaetano Mocciaro
Di seguito le formazioni ufficiali di Bourmemouth-Milan, partita valida per la 3ª gionrata della League Phase di Champions League.
Cambiano 6/11 rispetto alla partita contro l'Atalanta. Maignan, De Winter, Pavlovic, Musah e Moreira confermati, la grande novità è Cisse come finto centravanti, supportato da Hutchison, Loftus-Cheek e il già citato Moreira. 4-2-3-1 di base che all'occorrenza si trasforma in un 3-4-2-1 con Tomori che sarà un po' braccetto e un po' terzino destro.
BOURNEMOUTH (4-4-2): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Tavernier, Christie, Adams, Gonnon-Doak; Evanilson, Kluivert. A disp. Petrovic, Allan, Cook, Soler, Brooks, Smith, Alli. Toth, Rodriguez, Rayan. All. Marco Rose.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moireira; Cisse. A disp. Bouyer, Torriani, Pulisic, Rabiot, Diawara, Modric, Comotto, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Camarda. All. Ruben Amorim.
ARBITRO: Fotias (Grecia)
ASSISTENTI: Mentanas e Papadakis (Grecia)
IV UOMO: Tsakalidis (Grecia)
VAR: Higler (Paesi Bassi)
AVAR: Kijas (Austria)