Ufficiale Brekalo è un giocatore dell'Hajduk Spalato: ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina

La Fiorentina chiude la cessione di Josip Brekalo, con l'attaccante esterno che torna in patria firmando con l'Hajduk Spalato. La società gigliata ha ufficializzato l'operazione tramite il proprio sito: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all' HNK Hajduk Spalato".

L'ex Torino lascia quindi nuovamente l'Italia dopo un'avventura alla Fiorentina non particolarmente felice dal punto di vista statistico: nel complessivo sono state 29 le sue apparizioni in maglia viola, con all'attivo un solo gol segnato nel successo per 3-1 al Maradona contro il Napoli.