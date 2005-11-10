Bremer: "Questa Juve è diversa da quella degli anni fa". Ma in quella "vera" non ci ha mai giocato

Era difficile sbagliare un’uscita per intero. Nei tempi, nei modi, nella concordanza con il proprio allenatore. Gleison Bremer, però, ci è riuscito. Se il disagio che evidentemente il brasiliano prova è del tutto legittimo e ha anche fatto bene - per carità - a dire quello che pensa, ci sono diversi passaggi non particolarmente fortunati. E infatti Luciano Spalletti non ha mancato di rimproverarlo, pubblicamente e senza dubbio anche privatamente.

La “sfortuna” principale è aver esternato i suoi dubbi sul gruppo e sull’impegno dei compagni al termine di una partita in cui è stato, oggettivamente, tra i meno brillanti in campo (non si dica peggiori per non far offendere nessuno, ma è stato tra i peggiori in campo della Juve). E poi c’è la chiosa: “Se la si paragona alla Juve di qualche anno fa, questa è diversa”. Ecco, giova una precisazione.

La “vera” Juve? E Bremer che ne sa?

Da quando il brasiliano, scippato a costo d’oro all’Inter, è arrivato in bianconero, di fatto non ha mai vissuto una Juventus “vera”. Intendendo per tale, sia chiaro, una che lotta per la prima posizione del campionato: il destino della Vecchia Signora è quello. Se il riferimento ad anni fa è alla Coppa Italia vinta con Massimiliano Allegri - unico trofeo di Bremer a Torino - è difficile giudicare quella stagione particolarmente felice, nel quadro complessivo.

Il punto è proprio questo: ai tifosi, della Juve che riesce a qualificarsi in Champions League, non importa proprio nulla. La rivorrebbero in lotta per il titolo, e questo non accadrà nemmeno quest’anno. Anche per “colpa” di Bremer, sulla barca come tutti gli altri. E non particolarmente addentro a cosa fosse la Juve, quella “vera”. Quella dei nove scudetti, del primo Allegri, di Antonio Conte e Andrea Agnelli. S’è squagliata: la responsabilità non è ovviamente dell’ex granata. Ma negli ultimi anni più neri che bianchi, c’era anche lui.