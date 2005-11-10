Sabato alle 15 ci sarà il doppio anticipo Como-Cagliari e Lazio-Lecce che daranno inizio alla dodicesima giornata al fantacalcio.

Ecco gli 11 consigliati di giornata.

Moduto utilizzato: 4-3-3 (utile per il modificatore di difesa)

Mandas (Lazio-Lecce): secondo per fantamedia (5.90) e secondo per numero di clean sheet in stagione (4) con il Lecce che ha difficoltà dal punto di vista realizzativo.

Bremer (Juventus-Venezia): primo per numero di gol (3) tra i difensori e una media voto del 6.77 ottimo per il modificatore di difesa.

Ramon (Como-Cagliari): secondo per numero di gol (2) tra i difensori della Serie A, una sola insufficienza in pagella in undici presenze.

Theate (Bologna-Udinese): la scorsa giornata ha trovato il primo gol in stagione, contro l'Udinese buone possibilità di sufficienza in pagella.

Wesley (Parma-Roma): 3 assist in stagione ma ancora zero gol in stagione. A Parma può garantire un'altra buona prestazione.

Moreira (Milan-Frosinone): gara non facile per i rossoneri ma il portoghese può ancora essere determinante in ottica bonus.

McTominay (Napoli-Torino): si sta riprendendo dal problema di salute che ha minato la sua condizione. Il bonus è dietro l'angolo.

Mastantuono (Monza-Fiorentina): fresco della doppietta con la maglia dell'Argentina, il franco viola vuole timbrare anche in campionato.

Thuram (Atalanta-Inter): sei gol in stagione, ha recuperato dall'infortunio e la difesa dell'Atalanta concede tanto.

Osmajic (Sassuolo-Genoa): buon impatto dell'attaccante montenegrino nel nostro campionato. La difesa del Sassuolo ha tante assenze con l'attaccante rossoblù che cerca la quinta marcatura in campionato.

Woltemade (Juventus-Venezia): difesa del Venezia in difficoltà con l'attaccante tedesco che vuole continuità di bonus dopo il gol di Firenze, primo in campionato.