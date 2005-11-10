Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-0 contro il Como: "È stata una partita difficile, subito in salita. L'espulsione ci ha condizionato, abbiamo avuto un'occasione ma non l'abbiamo sfruttata. Dobbiamo guardare cosa non ha funzionato, non si può prendere gol così su palla inattiva. Ma la stagione è ancora lunga, tutto può succedere".

Meno difficile in cammino in Europa League?

"Come ho già detto prima, il campionato è ancora lungo. Bisogna lavorare bene, le prossime partite sono importanti e da ora in poi diventa più difficile perché non si può più sbagliare. Dobbiamo restare uniti".

Le scuse ai tifosi a fine partita?

"Ovvio che dopo queste partite facciamo sempre così, è normale andare lì quando si perde perché i primi a essere dispiaciuti siamo noi. È dura, però l'impegno c'è sempre stato e bisogna ripartire subito".

Confermi le parole dette dopo la gara contro la Lazio?

"Non c'è un colpevole, siamo tutti responsabili. Probabilmente oggi ho sbagliato qualcosa anch'io, dobbiamo restare uniti e ripartire".