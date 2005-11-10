Fiorentina-Juventus, Pieri non ha dubbi: "Su Joao Mario era calcio di rigore"

Continua a far discutre il mancato rigore assegnato alla Juventus a Firenze per un tocco di braccio in area da parte del viola Joao Mario. Intervistato da Tuttosport l'ex arbitro Tiziano Pieri commenta così l'episodio:

"Intanto va analizzato nella sua interezza. La prima cosa da sottolineare è la distanza dal pallone. E diciamo che non è da considerarsi un pallone inaspettato per Joao Mario. Il secondo elemento da considerare è la velocità del pallone. Era una palla lenta, perché il colpo di testa con il quale Dragusin ha rinviato la sfera è passato sopra la testa di Kolo Muani, arrivando al portoghese, che aveva fin da subito un'impostazione a braccia larghe. L'errore di Joao Mario è di controllo: non ha toccato il pallone con il piede e la sfera gli è schizzata sul braccio, con una postura punibile a tutti gli effetti. Credo quindi che si tratti proprio di un difetto di coordinamento, ragion per cui il Var avrebbe dovuto richiamare l'arbitro Colombo e far assegnare un calcio di rigore".

Si cerca sempre di evitare i cosiddetti "rigorini"?

"Sì, e forse si dovrebbe cercare l'oggettività. L'oggettività è quella: abbiamo visto con il fuorigioco che, per quanto possa dare fastidio, i millimetri vengono accettati. Quindi forse bisognerebbe dare agli arbitri parametri un po' più chiari, senza invocare rigori o rigorini, ma parlando semplicemente di calcio di rigore. Credo ci sia un po' di confusione dal punto di vista arbitrale. Da sempre i falli di mano hanno creato notevoli problemi ai vari designatori che si sono succeduti nel dare disposizioni agli arbitri".

Tiziano Pieri commenta anche il gol di Bremer. Anche in questo caso è stato invocato il fallo di mano.

"Più che con la testa, che lo sfiora, colpisce con la spalla-braccio. Rimane una zona grigia. La patch della Lega ci aiuta forse a determinarne la posizione: rivedendola più volte, dal campo è impossibile per l'arbitro capire. Non si riesce facilmente a determinare la fallosità. Sappiamo che il tocco di braccio o di mano con il quale si segna una rete è sempre punibile. Quindi non conta più il concetto di punibilità secondo i parametri dati dall'altezza del braccio, ma il fatto stesso di segnare con una mano. Nel dubbio, secondo me il Var ha fatto bene a non intervenire: il campo deve avere comunque la sua direttrice univoca. In questo caso, dove non c'è certezza e non si tratta di un chiaro errore, il Var non deve intervenire".