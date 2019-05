Brescia, Alfonso: "Voglio debuttare in A, spero non mi cedano"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Brescia torna in Serie A. Al 90' della sfida contro l'Ascoli, dallo stadio Rigamonti, il portiere Enrico Alfonso ha commentato il cammino delle rondinelle attraverso il microfono di DAZN. "Non c'è una bottiglia di spumante in campo per festeggiare, non ce lo meritiamo (ride, ndr). Dedico la promozione alle persone che mi sono vicine, mi tolgo una bella soddisfazione a 31 anni. Compio gli anni tra tre giorni, per me è un bel regalo. Sognavo la Serie A, mi piacerebbe esordire e dire la mia".

Sarà Alfonso il portiere del Brescia in Serie A? Risponde lo stesso estremo difensore della formazione lombarda. "Speriamo non mi facciano fuori. Lo dico ovviamente per scherzare, certamente il bene della squadra verrà prima di tutto. Se dovesse esserci un piccolo spazio me lo ritaglio volentieri, non so se sono all'altezza ma mi piacerebbe vedere se posso starci. Nel mio ruolo sono i particolari a fare la differenza, vedremo se riuscirò a giocare nella massima divisione. Per andare in A, alla mia età, l'unico modo era conquistare la promozione. Dopo due playoff adnati male con il Cittadella, non volevo disputarli nuovamente col Brescia".