Brescia, Lopez: "Possiamo far meglio, la battaglia è ancora lunga"

© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio arrivato contro l'Udinese, il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Fischi? Credo che il pubblico può fare quello che deve fare, sono stati bravi perché hanno aiutato la squadra in tutta la gara, questo è la cosa più importante. Poi non è facile affrontare l'Udinese, che ha tanta fisicità e ha fatto meglio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a far gol, abbiamo avuto la palla per il raddoppio dovevamo chiudere la partita, negli ultimi minuti abbiamo preso gol e potevamo fare meglio. Qui siamo tutti insieme, la cosa più importante è migliorarci, fa male guardare la classifica e vedere le squadre vicine che hanno vinto ma è lunga e dobbiamo far meglio".