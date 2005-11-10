Buffon sulla Juve: "Come se l'Italia avesse infortunati Cannavaro, me, Totti, Nesta e Pirlo"

Nell'intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Gianluigi Buffon si è espresso anche sulle vicende di attualità di casa Juventus, la squadra di cui ha indossato più volte la maglia nella sua carriera da calciatore professionista.

Ha detto Buffon a proposito delle difficoltà di casa Vecchia Signora: "Capisco lo sfogo di Bremer, quando parli però devi essere nella posizione di quello che dà di più e può permettersi certe stoccate. Non sarà la più forte delle Juventus, ma se togli Yildiz, Locatelli, Thuram, Ekhator, Milik e Grabara è come togliere Cannavaro, Buffon, Totti, Nesta e Pirlo all'Italia. Spalletti non cerca alibi, ma ha anche giocato contro la Lazio tre giorni dopo Vigo. La Lazio correva al doppio della velocità. Se vedo una speranza, è nel continuare il lavoro di Spalletti fino in fondo. Se cambi cinque allenatori in quattro anni, il problema non può essere sempre e solo lui".

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