La Bombonera si prepara a una giornata speciale per celebrare Carlos Tevez. Il prossimo 20 dicembre l'ex attaccante argentino sarà protagonista della sua partita d'addio (organizzata con quattro anni di ritardo) e, a poco più di un mese dall'evento, comincia a prendere forma la lista degli invitati. L'ultimo nome ufficializzato è quello di Leandro Paredes, capitano del Boca Juniors, che si aggiunge a una compagnia di grandi protagonisti del calcio internazionale.

Gli ex compagni non mancheranno

Il primo ospite annunciato era stato Sergio Agüero, con cui Tevez ha condiviso l'esperienza al Manchester City e il percorso con la Nazionale argentina. Insieme hanno vissuto anche la storica conquista della Premier League 2011/12, decisa dal gol allo scadere del Kun contro il Queens Park Rangers. Ci sarà anche Martín Palermo, compagno dell'Apache al Boca nel secondo semestre del 2004. I due conquistarono insieme la Copa Sudamericana, segnando nella finale contro il Bolívar che consegnò il trofeo agli Xeneizes.

Paredes e Buffon completano il gruppo dei primi invitati

Tra le stelle internazionali spicca Gianluigi Buffon, che ha condiviso con Tevez lo spogliatoio della Juventus dal 2013 al 2015. Insieme hanno vinto due campionati italiani, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, raggiungendo anche la finale di Champions League del 2015. L'ultimo annuncio riguarda Paredes. Pur non avendo mai giocato insieme, i due sono legati dal Boca e dall'esperienza con la maglia dell'Argentina. Secondo le indiscrezioni, tra gli altri protagonisti ci saranno Van der Sar, Rio Ferdinand, Vidic, Bonucci, Chiellini e Scholes.