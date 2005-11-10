FIGC a sostegno dell'AIRC: le iniziative in vista di Francia-Italia

La FIGC conferma il proprio sostegno alla Fondazione AIRC in occasione delle partite di novembre della Nazionale maggiore e dell'Under 21. L'obiettivo è contribuire al lavoro degli oltre 5.000 ricercatori impegnati nello sviluppo di nuove strategie per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori.

L'iniziativa rientra nella campagna “Un Gol per la Ricerca”, promossa da AIRC insieme a FIGC, Lega Calcio Serie A, Lega Serie B e AIA, con il sostegno dei media sportivi. Dopo i giocatori di Serie A e Serie B, toccherà agli Azzurri e successivamente all'Under 21 sensibilizzare i tifosi sull'importanza della ricerca oncologica.

In occasione delle partite di Nations League contro Francia e Belgio, il commissario tecnico Roberto Mancini e i calciatori della Nazionale inviteranno il pubblico a sostenere AIRC attraverso una donazione al numero solidale 45521 oppure sul sito airc.it. L'iniziativa proseguirà poi con gli Azzurrini, coinvolti nella diffusione del messaggio a favore della ricerca.

Si amplia anche il gruppo degli ambassador AIRC, guidato ancora una volta da Gianluigi Buffon. Le novità sono rappresentate da Pio Esposito, Laura Giuliani, Manuel Locatelli e Tommaso Pobega, che affiancheranno il confermato Lorenzo De Silvestri nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione e al sostegno della ricerca.

In oltre sessant'anni di attività, la ricerca finanziata da AIRC ha contribuito a raggiungere risultati significativi nella lotta contro il cancro. Oggi circa il 50% delle persone colpite da un tumore guarisce, mentre nell'ultimo decennio la mortalità in Italia è diminuita del 9%. Progressi che confermano la necessità di continuare a investire nella ricerca scientifica, soprattutto per individuare trattamenti efficaci contro le forme tumorali ancora difficili da curare.