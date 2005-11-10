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"C'è chi si nasconde": Bremer chiede scusa alla Juventus e a Spalletti, ma sarà multato

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:00Serie A
20.10.2026 09:00Serie A
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Certe esternazioni del difensore brasiliano gli costeranno una multa: la Juventus non farà sconti. Spalletti e la squadra hanno ricevuto le sue scuse
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Juventus-Lazio, Gleison Bremer si è reso protagonista di uno sfogo duro, seppur senza puntare il dito o fare nomi. "Siamo 11 giocatori più 5 cambi. Io non posso prendere in braccio tutti. Io posso parlare, dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere, io arrivo fino a un certo punto. C'è chi ha più carattere, chi meno, c'è chi sente i fischi e magari ha paura. Se paragoni questa alla Juve di qualche anno fa è diverso. Questo pesa", le dichiarazioni galeotte del difensore brasiliano. Una presa di posizione che in società è stata considerata fuori tempo, tra l'altro dopo una prestazione incolore fornita dallo stesso centrale. E Luciano Spalletti non è rimasto in silenzio, gelando subito il giocatore di fronte alle telecamere.

Multa in arrivo

Consapevole dell'errore dettato dalla foga e dall'amarezza del fischio finale (0-3 con la Lazio), Bremer ha voluto subito disinnescare possibili tensioni chiedendo scusa a Spalletti e ai compagni. Il gesto di maturità del centrale, che in assenza dell'infortunato Manuel Locatelli indossa la fascia da capitano, è stato apprezzato dall'intero gruppo. Nonostante la buona fede dimostrata nel fare un passo indietro, il brasiliano andrà comunque incontro a una multa da parte del club bianconero: una sanzione che il calciatore ha accettato senza alcuna polemica, dimostrando di aver compreso la gravità della disattenzione mediatica. Lo riferisce TuttoSport.

Tolleranza zero

Sotto il profilo disciplinare non ci saranno ulteriori strascichi, anche se l'uscita a vuoto di Bremer non è piaciuta affatto ai vertici dirigenziali, rappresentati da Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini. Spalletti e Bremer hanno scelto di guardare avanti, il tecnico toscano ha apprezzato l'intelligenza dimostrata dal giocatore nel fare mea culpa davanti al gruppo. Tuttavia, sia la società sia l'allenatore - da sempre attentissimo agli equilibri interni dello spogliatoio - hanno chiarito che altre esternazioni del genere non saranno più tollerate in futuro.

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