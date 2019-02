Cagliari-Atalanta, le formazioni: Maran passa al 3-5-2. Pasalic dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo panchina per Joao Pedro, con il Cagliari di Maran che cambia modulo e passa al 3-5-2. A centrocampo va Deiola al posto di Barella, impegnato a Coverciano con l'Italia. In attacco, Birsa a supporto di Pavoletti. Gasperini deve fare a meno di Ilicic: nell'Atalanta gioca Pasalic con Gomez alle spalle di Zapata. In difesa, preferito Djimsiti a Mancini. Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Romagna; Faragò, Deiola, Cigarini, Ionita, Padoin; Birsa, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.