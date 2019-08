© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo a reti inviolate alla Sardegna Arena fra Cagliari e Brescia, in una partita fin qui equilibrata. Sardi che hanno sprecato nei primi minuti un'occasione gol con Joao Pedro, a raccogliere una bella verticalizzazione di Nandez, col tiro fuori di poco. I lombardi, scampato il pericolo, giocano con personalità e vanno anche in gol con Donnarumma di testa su cross di Bisoli. Il VAR evidenzia il fuorigioco del centravanti, all'esordio in Serie A. Nonostante ciò, la squadra di Eugenio Corini non si scoraggia, tenendo per lunghi tratti ha il pallino del gioco. Al Cagliari solo qualche ripartenza, affidata a Joao Pedro, mentre Pavoletti vive una serata no: il centravanti livornese non solo non è mai pericoloso, ma rimedia un infortunio dopo uno scontro di gioco. Problemi al ginocchio per lui e cambio obbligato, con Cerri a entrare al suo posto. Grande attesa per Radja Nainggolan, fin qui mai pericoloso.