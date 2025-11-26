Cagliari in campo per preparare la gara con la Juventus: personalizzato per Mazzitelli
Cagliari al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini, dove prosegue la preparazione alla gara di Torino contro la Juventus, in programma sabato 29 novembre. Sotto lo sguardo del presidente Giulini, agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, i rossoblù sono scesi in campo per svolgere una seduta di attivazione tecnica accompagnata da gare a tema, tattica ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Luca Mazzitelli.
Domani, giovedì 27, nuova seduta fissata al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare la gara contro la Juventus: la conferenza si terrà alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla app Cagliari Calcio
