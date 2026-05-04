TMW Mazzitelli ha giocato con Nico Paz al Como: "Mi ha sorpreso subito la sua potenza fisica"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari in prestito dal Como, a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP ha avuto modo di commentare anche il percorso importante della squadra di Fabregas in questa stagione: "Era difficile aspettarselo, è il secondo anno in Serie A dopo tantissimi anni e avevano cambiato molti giocatori. C'è da fare loro i complimenti, hanno fatto un campionato strepitoso, non è facile in così poco tempo cambiare radicalmente la posizione di una società. L'Atalanta ce l'ha fatta in tanti anni, il Como è già lì davanti dopo 2 anni... Complimenti".

a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP

Lei ha giocato con Nico Paz e Palestra, ce li può presentare?

"Sono due giocatori potenzialmente da top club, presto ce li vedremo presto. Di Nico mi ha sorpreso subito la sua potenza fisica, come usava il corpo, punta sempre la porta, è molto verticale e può far bene anche ad alti livelli. Di Palestra mi ha sorpreso la continuità mentale che ha avuto dopo tutte le voci che ci sono state su di lui. Ha mantenuto un livello altissimo, per un giovane è la cosa più difficile, avrà un grande futuro".

Il calcio italiano ha toccato il punto più basso?

"Tre volte senza andare al Mondiale... È il punto più basso che possiamo toccare, spero per sempre. Non è però tutto negativo, abbiamo grandi giocatori e le due finali dell'Inter in Champions lo dimostrano, abbiamo calciatori in Premier, Donnarumma ha vinto la Champions, abbiamo allenatori tra i migliori al mondo... Non è tutto da buttare, ma siamo rimasti indietro su qualcosa. Spero ci siano nuove idee per rilanciare il calcio italiano, è troppo importante per il nostro Paese, dobbiamo prendercene cura".