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Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: sorprese Pavard e Luis Henrique titolari

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: sorprese Pavard e Luis Henrique titolari TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 19:44Serie A

Alle ore 20:45 scende in campo l'Inter campione d'Italia in carica, che per la partita valida per la 2^ giornata di Serie A, va ospite sul campo del Cagliari. Sono state rese note le scelte di formazione dei due allenatori, con un paio di sorprese notevoli regalate da Chivu, che rispolvera tra i titolari Pavard e Luis Henrique, preferiti per l'occasione a Bisseck e Diouf. A centrocampo chance anche per Sucic, davanti confermato Pio Esposito con Lautaro Martinez. In casa rossoblù, invece, Fazzini e Maldini agiscono alle spalle di Mendy nel tridente offensivo studiato da Pisacane.

Le scelte di Pisacane e Chivu

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, partita che sarà diretta dall'arbitro Michael Fabbri. Al VAR c'è Gianluca Aureliano, coadiuvato dall'AVAR Paterna.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Deiola Obert; Romano, Adopo, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy.
A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Felici, Ciervo, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Fadera.
Allenatore: Pisacane.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Esposito.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Zielinski, Thuram, Bonny, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck.
Allenatore: Chivu.

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