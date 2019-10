Cagliari, Maran: "Kalinic, per me è spinta netta. Pisacane si è ripreso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Roma-Cagliari: "L'avevamo preparata per reggere l'urto della Roma. Sapevamo di trovarli in un buon momento, siamo stati bravi a restare compatti. L'interpretazione è stata quella giusta, siamo riusciti a farlo dall'inizio alla fine. Abbiamo sofferto qualcosa in inferiorità numerica, ma anche quando c'è stata confusione non abbiamo perso lucidità. L'episodio di Kalinic? Ho visto il replay, la spinta mi sembra netta, altrimenti Pisacane non andrebbe a sbattere così su Olsen, è svenuto. Non c'è mai stato dubbio su questo. Dal campo non ho visto molto, me lo son fatto raccontare da Pisacane che ha ripreso i sensi nello spogliatoio. Ci siamo resi conto che il guardalinee non era mosso, qualcuno dice che l'arbitro avesse fischiato prima che il pallone entrasse, ma non vorrei dire cose inesatte. Vorrei che l'episodio non togliesse il merito a questi ragazzi. Nainggolan è partito trequartista, poi si è abbassato e ha fatto più il centrocampista. Poi l'ho messo davanti nello spremergli le ultime energie, ma lui può fare qualsiasi cosa".