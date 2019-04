Cagliari, si punta a trattenere Pavoletti. Le offerte non mancano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trasferimento al Cagliari, nell'estate del 2017, ha rappresentato la scelta migliore per Leonardo Pavoletti. L'attaccante ha ritrovato la convocazione in Nazionale, festeggiando il debutto con la rete nell'ultima apparizione degli azzurri. Tuttosport in edicola questa mattina scrive che il presidente Giulini riceverà diverse offerte durante l'estate: per Pavoloso la prospettiva non dichiarata è quella di restarein Sardegna almeno per altri 12 mesi, ma l'eventuale arrivo di ricche offerte potrebbe far scombinare i piani.