Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre

VENEZIA ANCORA A ZERO, STROPPA RISCHIA? PUÒ TORNARE DI MODA ZANETTI. OCCHIO A NICOLA. INTER, DIMARCO VERSO IL RINNOVO FINO AL 2030: SI CERCA L'ACCORDO CON L'ENTOURAGE. NAPOLI, RINNOVO MCTOMINAY ANCORA DA DEFINIRE: DISTANZE RIDOTTE, MA L'ACCORDO NON C'È

Sei partite, sei sconfitte per il Venezia. E ora quale sarà il futuro di Giovanni Stroppa? Il tecnico dei lagunari, ricordiamo, era stato confermato dopo il ko contro la Lazio appena prima della pausa nazionali. La dirigenza si era comunque mossa per un eventuale sostituto. Diversi i nomi in lista e contatti annessi, come con D'Aversa, Tudor, Paolo Zanetti e Gilardino. Ma lo spogliatoio si è mostrato compatto nello spingere per la conferma di Stroppa, mostrando unità d'intenti. Nonostante le delusioni ingoiate, il Venezia ha anche mostrato un buon calcio a sprazzi, votato all'attacco, per nulla rinunciatario e nel quale non sono mancate le occasioni da gol. Ed è successo così anche contro l'Atalanta, dove il Venezia dopo una mezz'ora da incubo ha provato a rialzare la testa, ha segnato un gol e nella ripresa ha avuto molte occasioni da rete. Inevitabili ora le riflessioni, attenzione all'evoluzione delle prossime ore: dei nomi scritti sopra, Gilardino si è già accasato al Parma mentre Tudor e D'Aversa non avevano dato apertura a prendere le redini della squadra. Il primo nome in caso di esonero di Stroppa ora è quello di Paolo Zanetti - che invece ha dato apertura - e un altro profilo da tenere d'occhio è quello di Davide Nicola.

Il futuro di Federico Dimarco è destinato a essere ancora a lungo all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già cominciati i colloqui tra la società nerazzurra e l'entourage del giocatore per arrivare a un prolungamento del contratto fino al 2030. L'accordo attualmente in vigore può già essere rinnovato automaticamente fino al 2028 attraverso un'opzione unilaterale nelle mani dell'Inter, ma il club punta ad andare oltre e blindare uno dei propri leader. Dimarco, vicino ai 29 anni, resta così al centro del progetto anche in prospettiva futura.

Non c'è soltanto il ritorno in campo a occupare i pensieri di Scott McTominay e del Napoli. Sullo sfondo rimane infatti la questione relativa al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Le trattative tra le parti non si sono mai fermate: inizialmente domanda e offerta erano molto lontane, mentre con il passare del tempo le rispettive posizioni si sono avvicinate. L'intesa definitiva, però, non è stata ancora raggiunta e il club sa che, pur non essendoci un'urgenza immediata, non potrà rimandare troppo a lungo la definizione del futuro di uno dei leader della squadra. Nelle valutazioni del Napoli - si legge su Il Mattino - avrà un peso anche l'evoluzione complessiva della rosa e soprattutto la gestione degli ingaggi più pesanti. Le eventuali partenze di Anguissa, Lobotka o De Bruyne potrebbero modificare gli equilibri economici e incidere sulle strategie per McTominay. La centralità dello scozzese, però, non è in discussione: in due stagioni ha realizzato 26 gol ed è diventato uno dei riferimenti tecnici e caratteriali degli azzurri. Il rapporto con Napoli resta fortissimo, come confermato ancora una volta dall'accoglienza ricevuta al Maradona al momento del rientro contro il Frosinone. Ora resta da trasformare questo legame in un nuovo accordo.

CALCIO ESTERO

Agustín Giay è pronto per il grande salto. In estate ci aveva pensato il Como, ora è nel mirino di Milan, Napoli e Atletico Madrid. Il Palmeiras, però, non ha intenzione di fare sconti. Il contratto del terzino scade nel dicembre 2030 e il club brasiliano è disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Il Verdao aveva investito 7,5 milioni di dollari per acquistare il 75% del cartellino dal San Lorenzo e ha fissato una clausola rescissoria da 100 milioni di dollari.

Dopo aver salutato il Real Madrid al termine della scorsa stagione, Dani Carvajal è pronto a voltare pagina senza lasciare la Spagna. Il terzino destro, 34 anni, era rimasto svincolato per tutta l'estate e, nonostante diverse proposte provenienti da campionati economicamente molto ricchi ma meno competitivi, ha scelto di aspettare l'occasione giusta per continuare a giocare ad alti livelli in Europa. E l'occasione è finalmente arrivata: tra qualche ora diventerà un giocatore del Getafe.

La Federazione di calcio turca intende consegnare le chiavi della Nazionale ad Arda Turan. Il Consiglio di Amministrazione della TFF finora ha fatto emergere un solo nome come sostituto di Vincenzo Montella, destituito lo scorso 9 ottobre dopo il patatrac ai Mondiali e le delusioni in Nations League. Si tratta esattamente del tecnico 39enne, nonché ex giocatore dell'Atletico Madrid, che però ha un contratto in essere con lo Shakhtar. Il club ucraino, fa sapere la stampa turca, non sembra aver intenzione di liberarlo e l'ipotesi del doppio ruolo resta molto complicata.

Il Real Madrid e Thibaut Courtois avanzano a braccetto verso il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Come rivelato da MARCA, il club ha accelerato le trattative per prolungare un contratto con scadenza nel 2027 - al termine della stagione - per il portiere belga e le parti ora sarebbero vicini a raggiungere un'intesa affinché il giocatore possa rimanere al Santiago Bernabéu per una stagione ulteriore.

Ribaltone sulla panchina dell'Osasuna, che cambia di nuovo allenatore. Jagoba Arrasate torna alla guida della formazione navarra e firma un contratto fino al 2029. Fatale per l'ormai ex tecnico Luis Miguel Ramis - arrivato quest'estate dal Burgos - la striscia di 5 partite senza vittorie, di cui 4 sconfitte e un pareggio, ma soprattutto la brutta figura commessa nel 5-2 incassato contro il Betis Siviglia.