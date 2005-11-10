Cambia un'altra panchina in Serie A: il Venezia ha deciso di esonerare Stroppa

Il Venezia ha preso la sua decisione e si appresta ad esonerare l'allenatore Giovanni Stroppa, dopo che ieri è maturata la sesta sconfitta su altrettante partite di campionato per la compagine lagunare, battuta 3-1 sul campo dell'Atalanta.

Non ci sarà l'ultima chance con il Napoli

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della possibilità che Stroppa potesse essere confermato almeno per un'altra partita, quella contro il Napoli, ma alla fine non sarà così: in arrivo nelle prossime ore, dunque, il comunicato contenente l'esonero di Stroppa, che continua così con la sua relazione complicata con la Serie A. Già entro la mattinata è attesa la nota che sancirà l'ufficialità della separazione e del quarto cambio di panchina in A.

Per sostituirlo, c'è Paolo Zanetti favorito

E adesso, chi ne prenderà il posto? Come vi abbiamo raccontato già nella serata di ieri, il nome in pole position è quello di Paolo Zanetti, che peraltro ha già allenato la compagine arancioneroverde. Occhio però anche all'alternativa rappresentata da Davide Nicola.