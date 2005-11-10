Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa

Ci siamo, è arrivato il comunicato con il quale il Venezia ufficializza l'esonero di Giovanni Stroppa. Fatale per l'allenatore la partenza stentata in questo avvio di campionato, nel quale il club della laguna ha collezionato solo sconfitte, sei su altrettante partite disputate.

La nota del club

Si legge nella nota dei lagunari: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".