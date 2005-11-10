Di Canio sull'espulsione di Bastoni: "Ha rischiato di metter nei guai l'Inter. Ma non era il suo ruolo"

Vince l'Inter, e lo fa nella sfida valida per la terza giornata della League Phase della Champions League: i nerazzurri hanno battuto 1-0 lo Shakhtar Donetsk, ma hanno chiuso il confronto in 10 uomini, per l'espulsione di Alessandro Bastoni.

Dagli studi di Sky Sport, in merito alla vicenda, questo il commento di Paolo Di Canio: "Non era nel suo ruolo, ma si può ancora formare, anche se oggi alle volte vagava per il campo: gli va trovato un equilibrio. Da lui, però, non me lo aspettavo, aveva fatto un'intervista intelligente, cercava di calmare gli animi parlando anche di serenità ed equilibri, ma in campo poi era nervoso, evidentemente perché vedeva che l'Inter non poteva esprimere il suo gioco: ha rischiato di mettere in difficoltà la squadra, ma una vittoria arrivata come è arrivata dà sicuramente molta fiducia per il futuro".