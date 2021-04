Caos Superlega, la FIGC studia una norma anti-scissione: la pena è l'esclusione dalla serie A

Il progetto Superlega continua a far discutere e dopo il caos degli ultimi giorni, iniziano ad arrivare le prime conseguenze. Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti, la FIGC, per iscriversi al campionato, vorrebbe inserire una clausola anti-scissione. Per potersi iscrive al campionato quindi, i club devono rinunciare ad altre fughe. La pena è l'esclusione dalla serie A. La norma dovrebbe essere votata dalle società nel prossimo Consiglio di lunedì: nel caso in cui la nuova regola dovesse essere approvata, chi deciderà di creare progetti paralleli rischierà l'esclusione immediata dal campionato.