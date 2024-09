Caressa: "Il Milan col Liverpool come l'Italia contro la Svizzera. Stesse sensazioni"

vedi letture

Il noto giornalista Fabio Caressa ha analizzato i problemi del Milan suo suo canale 'Youtube'. Dopo quattro giornate di campionato e una di Champions League, l'allenatore portoghese Paulo Fonseca è già sulla graticola. "Sono rimasto abbastanza sconcertato dalla partita del Milan contro il Liverpool, ho sentito dire dal mio amico Pellegatti che è stata la partita peggiore in coppa campioni di sempre, io non lo so però una sensazione ce l’ho avuta: io avevo chiuso la mia stagione di telecronache con Italia-Svizzera, l’ho riaperta con Milan-Liverpool e ho visto dei punti di contatto purtroppo per i tifosi del Milan".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Ho visto una squadra molle senza reazione, secondo me qualcosa all’interno non funziona, non c’è stima tra i compagni di squadra, manca cattiveria e aiuto. So che la situazione all’interno non è di certo idilliaca. In tutto questo si inserisce l’allenatore senza la fiducia dell’ambiente, da subito ha dovuto dimostrare, ma non ha quel carattere lì Fonseca. Forse è troppo educato, ho visto in campo cose incomprensibili".

Infine, Caressa ha detto la sua sul rendimento di Rafael Leao: "Ha giocato un’altra partita impalpabile senza prendersi responsabilità, veramente malissimo. Se sei un campione in Champions ti devi prendere la squadra sulle spalle, devi presentarti. Manca la copertura, sulle fasce non aiutano, manca un mediano in più. Theo Hernandez è spesso da solo e viene preso in mezzo”.