Carlos Augusto deve giocare di più? Lui non ci pensa: “Metto l’Inter davanti ai miei obiettivi”

Carlos Augusto è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione dell’Inter. Anche ieri, con la squadra sul momentaneo pareggio per 1-1 nella sfida del Dall’Ara contro il Bologna l’esterno brasiliano è entrato, ha trovato dopo una manciata di secondi la rete del sorpasso e ha suggellato la vittoria con un assist al bacio per Bonny nel finale che è valsa il definitivo 1-3 con cui i nerazzurri si sono imposti sugli avversari.

Al termine del match proprio Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di Inter TV e ha espresso parole da leader: “È chiaro che la tattica è importante, ma senza il cuore non vai da nessuna parte. Oggi abbiamo dimostrato di voler difendere lo Scudetto che abbiamo sul petto”.

Sul suo ingresso solo nella ripresa: “Io metto gli obiettivi dell’Inter sempre davanti ai miei personali, è chiaro che tutti vogliono giocare, ma abbiamo tante partite questo mese e siamo tutti pronti a fare la differenza. Abbiamo un mese importante con partite ogni tre giorni, tutti devono essere pronti. Stiamo lavorando bene durante la settimana, dobbiamo rappresentare l’Inter nel miglior modo possibile”.