"Lo aspettavo da tanto". Carlos Augusto si è tolto un peso dal cuore e ha firmato il nuovo contratto che lo lega all'Inter fino al 2031: ormai è ufficiale, con il comunicato diramato dal club nerazzurro. Una trattativa che ha subito uno scatto decisivo negli ultimi mesi, dopo l'uscita pubblica dell'agente Giuseppe Riso al termine del calciomercato estivo e qualche attrito risolto con la società meneghina. Un annuncio arrivato in anticipo rispetto a quanto programmato inizialmente, dopo un cambio di programma nel primo pomeriggio per anticipare le pratiche finali.

I dettagli

L'annuncio del prolungamento è arrivato anche prima di Natale, per confermare una volta per tutte il giocatore inesauribile di cui Cristian Chivu non intende fare a meno. Come anticipato, il giocatore brasiliano di 27 anni andrà a percepire un importante aumento d'ingaggio rispetto ai precedenti 2,2 milioni di euro, per avvicinarsi a stipendi dal calibro di Federico Dimarco. "Ripagherò la fiducia nel migliore dei modi possibili", ha dichiarato una volta uscito dalla sede di Viale della Liberazione e autografato il nuovo accordo.

Le parole dopo il rinnovo

Il protagonista di giornata ha rilasciato le sensazioni dopo aver firmato il contratto di cinque anni complessivi in nerazzurro: "Sono davvero molto felice, devo ringraziare per la fiducia che hanno in me e spero di ripagarla in campo e di migliorare sempre per aiutare l’Inter a stare in alto. È andato tutto molto veloce, il primo anno abbiamo vinto la seconda stella ed è stato speciale", ha raccontato Carlos Augusto. "Sapevo che venendo qui avrei lottato per i trofei", lo sfiora per un momento quel ricordo di trasferimento dal Monza nell'estate 2023. "Dobbiamo continuare così: onorare la maglia e vincere il più possibile è quello che voglio. È un onore, è una delle più grandi squadre al mondo. Quando sono in campo, faccio il massimo per onorarla".

Il caso Pepo Martinez

Al di là di Carlos Augusto, la giornata di giovedì si è animata anche per un passaggio decisivo della vicenda giudiziaria che coinvolge il portiere dell'Inter, Josep Martinez, indagato per omicidio stradale in seguito al tragico incidente avvenuto intorno alle 9.40 del 28 ottobre 2025 a Fenegrò, in provincia di Como, nel quale perse la vita l'ottantunenne Paolo Saibene. A fronte della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Como, il calciatore ha avanzato una proposta di patteggiamento a un anno di pena con sospensione condizionale e risarcimento del danno, incassando il consenso della stessa Procura diretta da Massimo Astori. Ora spetterà al giudice, nell'udienza che verrà appositamente fissata, decidere se ratificare l'accordo.