Prime parole dopo il rinnovo fino al 2031 con l’Inter per Carlos Augusto: “Sono davvero molto felice - ha detto al sito ufficiale del club -, devo ringraziare per la fiducia che hanno in me e spero di ripagarla in campo e di migliorare sempre per aiutare l’Inter a stare in alto”.

Quali sono i primi pensieri ripercorrendo la tua storia in nerazzurro?

“È andato tutto molto veloce, il primo anno abbiamo vinto la seconda stella ed è stato speciale. Sapevo che venendo qui avrei lottato per i trofei. Dobbiamo continuare così: onorare la maglia e vincere il più possibile è quello che voglio”.

Cosa significa la maglia nerazzurra?

“È un onore, è una delle più grandi squadre al mondo. Quando sono in campo, faccio il massimo per onorarla”.

Sei diventato un punto di riferimento per la squadra.

“Devo ringraziare sempre i compagni, è merito loro se riesco a migliorare. Ora sono da quattro stagioni qui e spero di continuare così, di migliorare e portare l’Inter a vincere più trofei possibili”.

Il messaggio ai tifosi?

“Li ringrazio perché stanno a fianco a me e alla squadra”.