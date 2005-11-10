Carlos Augusto entra e segna: Inter avanti a Bologna. 1-2 al 69'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:29Serie A
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17.10.2026 19:29Serie A
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Neanche il tempo di mettere i piedi in campo e Carlos Augusto ha trovato la rete del vantaggio per l'Inter, che ha ribaltato la partita contro il Bologna. Assist al bacio di Zielinski per il brasiliano che non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in rete. 1-2 al Dall'Ara al 69'.
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